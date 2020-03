Nella mattinata di oggi, come accaduto in altre città italiane, anche ad Isernia si sono viste file di persone per entrare nei supermarket e in alcuni punti vendita di prodotti per la casa. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giacomo d’Apollonio che ha ricordato come “gli assembramenti sono vietati” e ha ricordato di “rispettare le distanze di sicurezza per evitare la diffusione del virus. “Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno di voi – ha detto il primo cittadino – rispettiamo le regole”. Partiti anche i controlli della Polizia Municipale per evitare che si possano verificarsi altre situazioni analoghe.