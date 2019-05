Per consentire il regolare svolgimento dell’annuale fiera e della processione di San Pietro Celestino, sono stati istituiti, con apposita ordinanza comunale, i seguenti divieti:

1) di sosta con rimozione forzata e di transito in Largo Cappuccini, dalle ore 14 del 18 maggio alle ore 24 del 19 maggio.

2) di sosta con rimozione forzata, nonché di transito, per lo svolgimento della manifestazione fieristica, dalle ore 6 alle ore 24 del 19 maggio, nelle seguenti piazze e strade:

– Corso Marcelli, ambo i lati, tratto compreso tra l’incrocio con via Sant’Ippolito e Piazza X Settembre;

– Traversa di collegamento tra Via occidentale e Via Marcelli (di fronte al distributore di carburanti);

– Largo Cappuccini;

– Area adiacente la rivendita di Tabacchi in Via San Ippolito;

– Piazza Pio IX;

– Piazza A. Volta;

– Piazza Santa Maria;

– Piazza Purgatorio;

– Piazza Trento e Trieste;

– Piazza Annunziata;

– Piazza A. d’Isernia;

– Piazzetta Mercatello;

– Vico Mercatello;

– Piazza X Settembre;

– Piazza Purgatorio;

– Piazza Carducci;

– Via R. Lorusso;

– Largo San Domenico;

– Largo Maddalena;

– Corso Garibaldi (tra Largo Maddalena e Piazza Tedeschi);

– Piazza Tullio Tedeschi.

3) di transito per lo svolgimento della manifestazione fieristica, dalle ore 6 alle ore 24 del 19 maggio, in:

– Rampa Santa Maria;

– Rampa Purgatorio;

– Via Bagnoli;

– Via Trivellini;

– Via Borgo Nuovo (tratto tra Corso Garibaldi e Via del Casale).

4) di transito temporaneo per il passaggio della processione, dalle ore 17,30 e fino al termine della stessa, il giorno 19 maggio, nelle seguenti vie e piazze:

– Corso Marcelli (altezza chiesa San Pietro Celestino);

– Piazza Celestino V;

– Piazza Carducci;

– Via d’Apollonio;

– Via Kennedy;

– Via Don Luigi Sturzo;

– Corso Risorgimento;

– Via Ponzio;

– Piazza Tedeschi,

– Via Ponzio;

– Via Lorusso;

– Piazza Carducci;

– Piazza Celestino V;

– Vico Codacchio;

– Vico San Felice;

– Piazzetta San Felice;

– Corso Marcelli;

– Piazza Trento e Trieste,

– Vico Storto Ciro Marilli;

– Largo Sant’Angelo;

– Corso Marcelli;

– Largo Sant’Ippolito;

– Via Sant’Ippolito (sosta c/o Ospedale Veneziale);

– Corso Marcelli (rientro chiesa San Pietro Celestino).

La medesima ordinanza ha inoltre istituito, nel tratto di Piazza Tullio Tedeschi che è tangente alla Villa Comunale, il doppio senso di circolazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica, dalle ore 6 alle ore 24 del 19 maggio.