L’assessorato all’istruzione del Comune di lsernia, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha organizzato la prima edizione dell’Infiorata Celestiniana.

Domenica 19 maggio, a partire dalle ore 9:30, in piazza Michelangelo (ex scuola Ignazio Silone), saranno realizzate con i fiori alcune figurazioni in onore di San Pietro Celestino, nonché disegni aventi come tema le tradizioni e i monumenti di Isernia. Sono invitati a partecipare tutti i bambini della città, per trascorrete una mattinata all’insegna del divertimento e della cultura.

L’assessore comunale all’istruzione, Sonia De Toma, plaude per l’iniziativa dei piccoli consiglieri comunali e, ribadendo la piena disponibilità e collaborazione dell’amministrazione di Palazzo san Francesco, conferma l’attenzione dell’ente verso i giovani cittadini, che sono il futuro di Isernia.

Questa manifestazione, infatti, nasce di concerto fra le quattro commissioni consiliari composte dai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, impegnate nell’ambito delle tradizioni, della tutela del patrimonio artistico, dell’educazione al tempo libero e alla vita democratica, materie che hanno trovato sintesi e unione diventando un appuntamento annuale di primavera.