In merito allo stallo giallo presente nell’area antistante all’istituto di riabilitazione “Gea Medica” (Acqua sulfurea), il Comune di Isernia chiarisce che trattasi di strada provinciale, sulla quale ha competenza esclusiva l’Amministrazione Provinciale.

Trattasi, per altro, d’una fermata del bus (sosta breve) e non d’un parcheggio e che, pertanto, nulla ha a che vedere con i parcheggi della città, blu o bianchi che siano. Ciò premesso, è ipotizzabile che la fermata sia stata realizzata su suggerimento dei parenti dei degenti della Gea, che si recano frequentemente in visita con l’autobus di linea, in diverse ore della giornata.