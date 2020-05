Da oggi, 4 maggio, gli atleti di interesse nazionale potranno riprendere gli allenamenti nelle strutture sportive, che vengono riaperte. Gli elenchi di coloro che hanno diritto alla ripresa delle attività sono stati trasmessi dalla FIDAL ai propri Comitati regionali, ai quali fa capo la gestione sul territorio.

«Si va verso il ritorno alla normalità dopo la Fase 1 dell’emergenza Covid.19 – ha dichiarato l’assessore comunale allo sport Antonella Matticoli –. È un bel segnale di ripresa, un primo momento di concreta ripartenza; è la possibilità per gli atleti d’interesse nazionale di tornare all’attività motoria individuale all’aperto.

Quindi, nella Fase 2 – ha aggiunto Matticoli –, lo Stadio Lancellotta rivedrà gli atleti della Fidal allenarsi sulla pista e nelle pedane. In ogni caso, dovranno farlo in massima sicurezza, seguendo tutte le indicazioni di precauzione sanitaria, ad iniziare dal distanziamento interpersonale. L’auspicio è che, quanto prima, si possano riavviare anche le competizioni. In tal senso, spero che pure gli sport di squadra possano tornare a riaffacciarsi a livello agonistico nei nostri impianti.

In questo giorno particolare, un pensiero desidero rivolgerlo anche a coloro che praticano lo jogging amatoriale o si dedicano a semplici passeggiate. Finalmente si può tornare a godere d’un po’ di spazi all’aria aperta, a beneficio del corpo e della mente».