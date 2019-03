Domenica 31 marzo 2019, a partire dalle ore 21,30, presso l’auditorium Unità d’Italia di Isernia, si svolgerà un concerto di beneficenza che avrà come protagonista il mitico Fabio Concato.

Ad organizzare l’evento, il comitato locale di Isernia della Croce Rossa Italiana. I biglietti, per chi volesse acquistarli, sono già disponibili presso la sede della Croce Rossa di Isernia, ubicata presso la ex scuola media Andrea d’Isernia in via Giovanni Pascoli o sui canali on-line ciaotickets.