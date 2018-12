Come da tradizione, a Isernia, l’8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata Concezione, inizieranno gli eventi del periodo natalizio.

L’assessorato al turismo e alla cultura del Comune ha stanziato ben 40mila euro e, con la collaborazione della Proloco, sta provvedendo a far installare le luminarie lungo le principali vie della città, a cui si aggiungeranno tre alberi di Natale che, proprio l’8 dicembre, saranno accesi in piazza Andrea d’Isernia, in piazza della Repubblica e in piazza San Giuseppe lavoratore. La somma stanziata servirà anche per la riproposizione del mercatino di Natale.

«Con le luci che illumineranno la città intendiamo creare la giusta atmosfera natalizia e nel contempo incentivare le attività commerciali e artigianali – ha detto l’assessore Eugenio Kniahynicki –. Ci rendiamo conto delle difficoltà degli esercenti in questo periodo di crisi economica e ben volentieri tentiamo di dare loro un aiuto. Le luci e i colori di Natale saranno la cornice visiva delle feste cittadine di fine 2018 e di inizio 2019.

Ma non ci limiteremo a questo, ovviamente. Ci saranno spettacoli musicali e teatrali, mostre e iniziative di beneficenza, presentazioni di libri e altro ancora. Il Comune e la Proloco – ha aggiunto Kniahynicki – coordineranno un calendario di manifestazioni proposte da varie associazioni e organizzazioni; un lungo elenco di eventi che avranno luogo nei locali dell’auditorium e di cui daremo i dettagli mano a mano che si andrà avanti con il programma».