L’ufficio elettorale del Comune di Isernia informa che, a causa della indisponibilità dei locali di Palazzo de Baggis, i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni nn. 2, 3 e 4, che avevano sede nel menzionato palazzo, in occasione delle elezioni europee che avranno luogo domenica 26 maggio voteranno presso l’ex sede della scuola media Giovanni XXIII, in corso Garibaldi n. 41 (di fronte alla villa comunale), dove le suddette sezioni sono state trasferite in modo permanente. Gli elettori potranno utilizzare la tessera elettorale di cui sono già in possesso.