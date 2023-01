di Giampiero Giunti

Grande successo nella giornata ecologica dell’associazione Plastic Free a Isernia, a parlarne è la referente provinciale Jessica Caccioppolo: “Una mattinata fantastica che ha superato ogni aspettativa e spero possa aver aperto una nuova riflessione in chi l’ha vissuta. Grazie alla collaborazione del Comune di Isernia e l’assessorato all’ambiente l’evento si è dimostrato vincente”.

Nonostante il freddo di queste ultime settimane, molti volontari hanno dato un notevole contributo in questa impresa. La giornata ecologica si è sviluppata nella zona di contrada Le Piane (lato piscina comunale/ex terminal autobus). Proseguono, in tal modo, le azioni di pulizia dell’ambiente, localizzate in particolari zone del territorio cittadino dove si registra la maggior presenza di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e nelle aree circostanti.

Jessica Caccioppolo a nome dell’associazione Plastic Free ringrazia “tutti quelli che hanno messo a disposizione il loro tempo in questo che è uno dei tanti eventi promossi dalla Plastic Free”.

Plastic Free è impegnata sul campo anche attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole, con progetti destinati ad alunni delle classi primarie e secondarie, oltre alla pianificazione e programmazione di eventi in collaborazione con i Comuni ed altri enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli d’intesa.

GALLERIA FOTOGRAFICA: