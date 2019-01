La Polizia di Stato contrasta con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta violenta consumata in ambito familiare, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare pericolose degenerazioni.

Il Questore di Isernia Roberto Pellicone, dopo una rapida ma approfondita istruttoria da parte della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso due provvedimenti di Ammonimento, una delle Misure di Prevenzione per condotte di violenza domestica previste dall’articolo 3 del D.L. 93/2013 anche in assenza della denuncia da parte delle vittime.

Il primo provvedimento di Ammonimento è stato emesso nei confronti di un 40enne. Qualche settimana fa, mentre viaggiava in autostrada con la convivente di 38 anni ed i figli minori, residenti in questa provincia, aveva aggredito la donna procurandole diverse lesioni al viso, allontanandosi subito dopo. La donna era stata soccorsa da una pattuglia della Polizia Stradale di Caserta.

Il secondo Ammonimento è stato emesso nei confronti di un 40enne, anch’egli residente in provincia, responsabile di aggressioni ai danni della sua convivente di 28 anni.

I poliziotti sono intervenuti per un’accesa discussione fra i due e la donna, da loro rassicurata, ha rappresentato di aver subito già in passato violenze fisiche e psicologiche dall’uomo e di non aver mai sporto querela, nella speranza di ristabilire un rapporto più sano e sereno.

Le accurate e rapide indagini della Polizia hanno consentito di accertare che la donna aveva riportato, in più casi, vistosi ematomi sul corpo, regolarmente refertati, a seguito delle percosse ricevute da una persona della quale non ha mai voluto indicare il nome.