L’assessore comunale alla protezione civile, Eugenio Kniahynicki, in ragione della nevicata delle ultime ore e delle previsioni meteo fino a tutto il prossimo week-end, raccomanda ogni prudenza agli utenti della strada e invita a usare l’auto solo se strettamente necessario, evitando altresì di parcheggiare sotto gli alberi. Consiglia, inoltre, massima attenzione anche ai pedoni, stante le insidie della neve e del ghiaccio.

L’assessore informa che già ieri notte sono in azione uomini e mezzi per la pulizia delle strade e lo spargimento di sale. Assicura, infine, che le criticità saranno affrontate immediatamente, anche se in taluni casi potranno essere completamente risolte solo al termine delle precipitazioni nevose.