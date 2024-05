di Redazione

Il Sindaco di Isernia rende nota la variazione di ubicazione di alcune sezioni elettorali della città a causa di lavori di ristrutturazione che interessano l’edificio in cui esse sono attualmente ubicate.

Questo il testo dell’Ordinanza Sindacale:

IL SINDACO

Visto l’art. 38, quarto comma , del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

Visto il verbale del Responsabile dell’Ufficio Elettorale del 07/05/2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale di Isernia n. 84 del 24/04/2024

Vista il verbale delle C.E.CIR. di Isernia n. 132 dell’ 11 maggio 2024 ;

R E N D E N O T O

che a causa dei lavori di ristrutturazione in corso riguardanti gli immobili sede di

seggi elettorali, i cittadini iscritti nelle liste elettorali n. 2 – 3 – 4 attualmente

ubicate presso il plesso scolastico “Giovanni XXIII” sito in Isernia, Corso

Garibaldi n. 41 e i cittadini iscritti nelle sezioni elettorali n. 6 – 7 – 8 – 9

attualmente ubicate presso la ex sede della scuola media “Andrea d’Isernia” sita in

Via Pascoli, voteranno TUTTI presso l’immobile sede del liceo classico “O.

Fascitelli” di Isernia sito in Corso Garibaldi, n. 8 dove dette sezioni elettorali

sono state temporaneamente trasferite, senza necessità di modificare la tessera

elettorale trattandosi di spostamento di carattere temporaneo.

Dalla residenza comunale, li 13/05/2024

IL SINDACO

Piero CASTRATARO