Lunedì e mercoledì porte aperte nella sede di Isernia per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste di Cpi alle elezioni politiche. Ad Isernia sarà possibile firmare lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19.30.

“Parte in grande stile la campagna di raccolta firme per consentire a CasaPound di portare i suoi ‘combattenti’ in Parlamento. ‘Vota più forte che puoi’ è la sfida che abbiamo lanciato agli italiani in vista del voto, e siamo certi che la raccoglieranno in tanti.