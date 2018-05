Venerdì 25 maggio, alle ore 16:15, si terrà un incontro aperto su «Ecobonus & Sisma Bonus», riguardante le opportunità e le risorse per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

L’incontro avrà luogo in Località Acquaro di Miranda, nella sala conferenze del Gruppo Cifolelli. Relatori saranno l’ing. Gianluca Loffredo dell’ArchLiving, il prof. Claudio Varagnoli dell’università degli studi “G. D’Annunzio”, e i dott. Marco Bolognesi e Andrea Ceoletta.

Il patrimonio immobiliare italiano necessita di un profondo ammodernamento in termini di sicurezza, efficienza e qualità. Al fine di consentire un’ampia azione di prevenzione e adeguamento, la legge statale di Bilancio ha ridefinito e potenziato sia le agevolazioni fiscali per interventi edilizi antisismici, sia quelle per l’efficienza energetica degli edifici.

Con la possibilità, nel caso dei condomini, di pagare le spese attraverso la cessione del credito fiscale, che può risolvere il problema del finanziamento di tali operazioni, rendendo il meccanismo molto conveniente per le famiglie. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati. Per prenotarsi all’evento, contattare la segreteria organizzativa: [email protected]