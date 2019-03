Anche quest’anno, il Comune di Isernia ha aderito a «Earth Hour – Ora della Terra», la grande mobilitazione del WWF in programma per stasera, dalle 20.30 alle 21.30, allorquando, in molti luoghi del mondo, si spegneranno le luci di monumenti, edifici pubblici, abitazioni. Nella nostra città, la scelta è caduta sulla Fontana Fraterna, la cui illuminazione serale verrà interrotta.

La Earth Hour è la più grande iniziativa mondiale per la protezione del clima e della biodiversità. E’ un evento che unisce città, aziende e privati nello stesso intento di lanciare un messaggio per una maggiore tutela del pianeta. Il mondo sta raggiungendo livelli insostenibili di riscaldamento globale, con valori che sono saliti di tre o quattro gradi. Abbiamo bisogno di un vero e proprio cambio di rotta, perché il controllo climatico rappresenta l’elemento principale per continuare a esistere.

Partecipa anche tu all’Ora della Terra, basta un piccolo gesto come lo spegnimento per sessanta minuti d’una lampadina di casa.