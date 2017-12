Prosegue incessante l’attività di repressione dei traffici illeciti in genere da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Isernia. Con l’approssimarsi delle festività natalizie, infatti, la Guardia di Finanza ha ancor più intensificato l’attività di controllo economico del territorio in tutta la provincia.

In particolare, l’attenzione investigativa è stata finalizzata al mirato contrasto del commercio ambulante abusivo, della commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti, della pirateria audiovisiva nonché, in previsione dei festeggiamenti di fine anno, alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici ed alla. repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono concentrati in tutta la provincia, con pattugliamenti sulle principali rotabili della provincia e, per quanto concerne il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti – che mai come oggi riguarda sempre più i giovani – nei luoghi più a rischio del capoluogo quali la stazione ferroviaria, la villa comunale, il terminal bus, il centro storico e gli istituti scolastici.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Isernia e della Tenenza di Venafro, anche con l’ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato complessivamente 172 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, 480 grammi di hashish, tratto in arresto quattro responsabili, di cui un nigeriano irregolare sul territorio nazionale, e denunciato due soggetti alla Procura della Repubblica di Isernia per violazione all’art. 73 del D.P.R. 309/1990.

E’ stato, inoltre, denunciato all’A.G. un uomo di origine campana, in quanto trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento recanti marchi delle migliori griffe contraffatti. Le attività condotte dalle Fiamme Gialle tese, tra l’altro, a garantire maggiore sicurezza sul territorio e rispondere alle problematiche emerse nei tavoli istituzionali per l’ordine e la sicurezza pubblica, continueranno incessantemente per tutto il periodo delle festività.