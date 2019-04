Al fine di consentire lo svolgimento di una manifestazione ricreativa dedicata alle famiglie, con ordinanza comunale è stato istituito, per domenica 21 aprile, dalle ore 15 alle ore 22:30, un’isola pedonale.

Pertanto, in detta data e in dette ore, varrà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di corso Garibaldi compreso tra via Farinacci e via Senerchia; nonché il solo divieto di transito in via Pascoli.