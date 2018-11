Si informa che, la Prefettura di Isernia e il Comando Militare Esercito “Molise”, in collaborazione con la Provincia di Isernia, il Comune di Isernia, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, le Forze di Polizia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la Croce Rossa Provinciale, hanno programmato una serie di iniziative domenica 4 novembre 2018 per la commemorazione dei Caduti e la celebrazione della “Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate” in sintonia con le cerimonie ufficiali che si svolgeranno in tutta Italia e con la cerimonia presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, al fine di rinnovare la riconoscente ammirazione e la stima di tutti gli italiani per le Forze Armate.

Il programma delle manifestazioni sarà così articolato:

– ore 10,30 S. Messa celebrata nella Cattedrale di Isernia da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della diocesi Isernia – Venafro;

– ore 11,15 in corteo, si raggiungerà il Monumento ai Caduti in Piazza Tullio Tedeschi, per la Cerimonia Militare che prevede l’alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, la deposizione delle corone ai Caduti e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, inviati per la circostanza;

– Seguirà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana ai Signori:

1. Michele Carfora Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Onorificenza di “Ufficiale”

2. Arturo Corbo Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, Onorificenza di “Cavaliere”

3. Mauro Marinelli Sostituto Commissario della Polizia di Stato Onorificenza di “Cavaliere”

4. Giovanni Villari Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, Onorificenza di “Cavaliere”

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia per la consegna delle Onorificenze, si svolgerà presso questo palazzo del Governo.