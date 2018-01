«L’animale con un santo in paradiso» è il titolo dell’incontro culturale in programma per domenica 21 gennaio, alle ore 17, nei locali del MuseC (Museo dei costumi del Molise), organizzato dallo stesso Museo, dalla Provincia di Isernia e dalla Regione Molise. Verranno illustrate le tradizioni legate alla figura di Sant’Antonio Abate, soprattutto in relazione al suo attributo più noto, ossia il maiale.

Questi i relatori e i titoli dei loro interventi:

– Mauro Gioielli, demologo, “Il fuoco, il maiale e la questua. Le tradizioni di Sant’Antonio Abate in provincia di Isernia”.

– Antonio Scassera, direttore scientifico del MuseC, “La simbologia del maiale nell’oreficeria popolare”.

– Anna Maria Lombardi, esperta della cucina e delle tradizioni molisane, “Il maiale dalla protezione di Sant’Antonio Abate al miracolo della soppressata”.

Inoltre, Carmela Di Soccio leggerà alcuni testi dialettali.

Seguirà una degustazione di piatti a base di maiale, a cura della delegazione isernina della FIC (Federazione Italiana Cuochi).