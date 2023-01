Domani, domenica 22 gennaio, alle ore 11:30, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, il vescovo Camillo Cibotti celebrerà la messa per il “Giubileo dell’ENPA” (Ente nazionale protezione animali). Seguirà la benedizione degli animali nel piazzale antistante alla parrocchia di San Giuseppe.

I cani vanno tenuti al guinzaglio e i conduttori devono essere dotati di sacchetto per deiezioni.

In occasione dell’Anno Giubilare Parrocchiale, sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria per sé stessi e per i defunti.