Per motivi di massima prevenzione e al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 225/2020, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza, dal 18 al 28 novembre, nel Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.). Rimane confermata la possibilità per il Dirigente scolastico di adottare la didattica a distanza.