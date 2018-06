A Isernia, fra qualche giorno, inizierà il secondo giro di disinfestazioni del mese di giugno. Gli interventi, affidati alla ditta ISSAN, sono previsti nelle seguenti notti:

• tra il 26 e il 27, Isernia centro

• tra il 27 e il 28, da contrada San Vito a Valgianese

• tra il 28 e il 29, da Fragnete a Colle Martino e Le Piane.

«La ditta incaricata – ha affermato l’assessore comunale all’ambiente Domenico Chiacchiari – effettuerà le operazioni con tecnici specializzati, utilizzando stazioni mobili dotate di nebulizzatori per le applicazioni aeree. Si consiglia, durante le notti di disinfestazione, di chiudere le finestre e, per quanto possibile, di non lasciare all’aperto abiti stesi e alimenti».

L’assessore Chiacchiari, inoltre, ha colto l’occasione per rendere noti i provvedimenti recentemente assunti dall’amministrazione comunale in tema di deiezioni canine. «Nel quando di interventi disposti, – ha detto Chiacchiari – sono stati svuotati e lavati tutti i raccoglitori per le deiezioni presenti in città.

Dopo il recente espletamento della gara di affidamento del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura e la pulizia periodica dei contenitori, nonché la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni canine. Da ultimo – ha concluso l’assessore – giova ricordare che per tenere pulita una città occorre anche il giusto senso civico dei cittadini».