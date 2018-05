Da oggi, in via Gabriele Veneziale, per consentire i lavori di demolizione d’un fabbricato dell’Istituto autonomo case popolari, non sarà possibile utilizzare i parcheggi durante i giorni necessari all’abbattimento.

Pertanto, allo scopo di non creare disagi agli automobilisti, l’amministrazione comunale ha deciso di rendere temporaneamente liberi e non a pagamento i parcheggi blu di via Umbria e di piazzetta Umbria, fino alla conclusione della menzionata demolizione.