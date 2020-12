Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al decoro urbano Domenico Chiacchiari, rendono noto che lunedì 21 dicembre si provvederà alla pulitura straordinaria del monumento di piazza della Repubblica, ossia “L’Incontro”, opera realizzata nel 1998 dall’artista Pietro Cascella cha ha voluto rappresentare «l’anima di Isernia, fondata su un incontro di più strade, e quindi di culture diverse».

L’intervento avverrà per iniziativa del Rotary Club e dell’Inner Wheel di Isernia, che, con lodevole spirito di sostengono alle attività sociali e culturali, hanno stretto un accordo con l’amministrazione comunale per proporre e co-finanziare una serie di azioni analoghe che proseguiranno per tutto il prossimo anno.

Il sindaco d’Apollonio e l’assessore Chiacchiari informano altresì che è stata riattivata la Fontana di San Francesco, in piazza Veneziale, davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

Come si ricorderà, lo scorso ottobre questa fontana pubblica venne momentaneamente messa in funzione per un controllo delle pompe di irrorazione idraulica della vasca. Dopo tale verifica, è stata sottoposta a opere di manutenzione per risolvere alcuni inconvenienti ai diffusori d’acqua e per opere di ammodernamento all’impianto di illuminazione.

Tali interventi sono ultimati e la Fontana e stata definitivamente riattivata. Inoltre, l’intera piazza Veneziale è stata oggetto di ripulitura straordinaria.