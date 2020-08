In riferimento alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno posto in evidenza lo stato di abbandono e di incuria in cui versano le aree nei pressi della chiesa dei santi medici Cosma e Damiano a Isernia, l’assessore all’ambiente e alla viabilità, Domenico Chiacchiari, intende precisare che trattasi di aree di pertinenza della Diocesi e, pertanto, non sono di competenza comunale.

Con l’occasione, lo stesso assessore Chiacchiari informa che sono iniziate le opere di manutenzione delle strade nelle borgate cittadine, riguardanti sia il rifacimento dell’asfalto sia il verde pubblico lungo le arterie viarie. Tali lavori, attualmente in corso, saranno momentaneamente interrotti venerdì prossimo 14 agosto per essere poi ripresi lunedì 24 agosto.