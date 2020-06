L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, comunica che dal 7 luglio a settembre, ogni martedì, dalle ore 10 alle ore 12, incontrerà nei locali del Comune i cittadini che intendono avere informazioni su quanto di competenza del suo assessorato, con particolare riferimento alle mense, ai trasporti scolastici, ai progetti di politiche educative e all’efficienza degli edifici che ospitano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Inoltre, ricorda a coloro che sono in possesso di buoni o crediti per la mensa e per il trasporto scolastico comunale, i cui figli non potranno più usufruirne nel prossimo anno scolastico 2020-2021, che è possibile richiedere il rimborso. Pertanto, l’assessore De Toma invita a rivolgersi all’ufficio scolastico del Comune, al n. telefonico 0865449282 o all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.isernia.it, inviando la documentazione attestante il credito e gli estremi per poter effettuare il relativo rimborso.