L’assessore all’istruzione, Sonia De Toma, e l’assessore alla cultura, Eugenio Kniahynicki, rendono noto che la Giunta comunale di Isernia, con atto deliberativo n. 117 del 14 giugno, ha aderito alla proposta di collaborazione avanzata dalla dirigente dell’Isis Majorana-Fascitelli, relativa all’avviso pubblico del Miur-Mibact adottato per la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (legge 220/2016).

«L’avviso – ha dichiarato De Toma – è finalizzato al finanziamento di enti e/o istituzioni scolastiche che realizzino le migliori proposte per le azioni del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, orientate alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo. Coloro che verranno selezionati e finanziati – ha proseguito l’assessore – saranno chiamati a programmare interventi strutturati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 220 e, nello specifico, a promuovere programmi di educazione all’immagine, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all’utilizzo delle relative tecniche cinematografiche. Il Piano Nazionale Cinema per la Scuola – ha concluso De Toma – è importante anche per la nostra amministrazione comunale, giacché offre la possibilità di associare la produzione cinematografica con la valorizzazione del territorio»