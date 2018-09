L’assessore all’ambiente e alla viabilità del Comune di Isernia, Domenico Chiacchiari, rende noto che lunedì prossimo, 10 settembre, inizierà un programma di interventi di pulizia straordinaria delle strade del centro urbano e delle frazioni.

Per consentire le operazioni di ripulitura, con ordinanza comunale n. 164/2018 verrà disposta l’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6 alle ore 13 (e comunque per il tempo necessario alla ripulitura), nei giorni e nei luoghi stabiliti per effettuare gli interventi di cui trattasi, che si concluderanno venerdì 9 novembre.

Questo il calendario di SETTEMBRE

– Lunedì 10 : via Giovanni XXIII, via Formichelli, traversa via Formichelli.

– Martedì 11 : via Laurelli, via Sardegna, via Campania, via Tagliamonte, via Lombardia, via Piemonte.

– Mercoledì 12 : corso Risorgimento (dal ponte ferrovia alla traversa via R. Iorio), via Ciampitti, via Abruzzo, via Lazio, via Iorio.

– Giovedì 13 : via Sicilia, via Laurelli, via Testa, via Molise, piazza D’Uva.

– Venerdì 14 : via Umbria, via La Torre, via Dalla Chiesa, via Bachelet.

– Sabato 15 : via Gabriele Veneziale.

– Lunedì 17 : via Serlio, via Vitruvio, via Vasari, via Bramante, via Alberti, via Vanvitelli, via Palladio, via Brunelleschi.

– Martedì 18 : corso Risorgimento, via Emilia, via Liguria, via San Leucio, via Gonnella, via Toscana, via Mattarella.

– Mercoledì 19 : corso Garibaldi (da intersezione via E. d’Isernia a via Senerchia), via E. d’Isernia, via Fortini, via Farinacci, via Senerchia, via La Cava.

– Giovedì 20 : corso Garibaldi (da intersezione via E. d’Isernia a via Latina), via Patriarca, via Alighieri, via Gorizia, via Petrarca.

– Venerdì 21 : via Latina, traversa via Latina, via XXIV Maggio (fino alla traversa via Alighieri) via Graziani, via G. Berta (fino alla traversa via Gorizia).

– Sabato 22 : piazza della Repubblica.

– Lunedì 24 : via XXIV Maggio (da via Occidentale fino alla traversa via Alighieri), via Giovanni Berta (da traversa via Gorizia a via Pescara), via Verdi, piazza Puccini, via Firenze.

– Martedì 25 : via Ponzio, via Pascoli, via Maiorino, via Amendola, via De Gasperi.

– Mercoledì 26 : via Roma.

– Giovedì 27 : via Saragat, via Ruggiero.

– Venerdì 28 : via Saragat, via Ruggiero, via Kennedy, via Sturzo, via Puglia, via De Nicola, via Matteotti, vico Giardino.

– Sabato 29 : via Santo Spirito.