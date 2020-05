Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore al ramo, Linda Dall’Olio, informano che da giovedì 28 maggio, come previsto dall’ordinanza comunale n. 77/2020, riprenderanno i mercati settimanali del giovedì e del sabato. Per il momento la ripresa interesserà solo il settore alimentare e avrà luogo in piazza X Settembre.

Al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, i banchi di vendita saranno disposti secondo le regole impartite dalle Linee Guida nazionali, che prevedono competenze in capo ai Comuni oltre che regole a carico degli esercenti.

Sono stati predisposti appositi elaborati tecnico-descrittivi che riportano la localizzazione dei banchi nel rispetto delle predette Linee Guida, individuando le misure più idonee ed efficaci per limitare i rischi e assicurare il rispetto dei punti 1-4-5-6-7, lett. c), del Dpcm26 aprile 2020, tenendo conto del particolare contesto urbano in cui si svolgono i mercati settimanali.

Si rappresenta, infine, che l’amministrazione e la struttura tecnica sono al lavoro per consentire quanto prima il ripristino dell’intero mercato.