Rischio di contagio da Covid, è preoccupato Nicola Freda, legale rappresentate della struttura “Villa le Ginestre” di contrada Valgianese ad Isernia. Nella struttura che ospita 50 anziani e 20 operatori, si potrebbe creare una situazione esplosiva se non vengono eseguiti al più presto i tamponi da parte dell’Asrem.

A tal proposito, Freda, sta sollecitando in tutti i modi l’Asrem ad accelerare i tempi per eseguire uno screening su tutti gli ospiti e su chi lavora nella struttura: “Bisogna isolare eventuali casi e mettere in sicurezza gli altri”. Ricordiamo che si stanno eseguendo i tamponi nelle varie strutture per anziani del Molise, ma sono operazioni che richiedono tempo.