“Interventi subito o le attività commerciali rimarranno chiuse. Governo e Regione ci chiedono sacrifici, ma qual è il sacrificio loro? In altri Paesi hanno fatto interventi seri. Servono stanziamenti a fondo perduto. In tanti non riapriranno”. E’ un grido d’aiuto forte che si spera non cada nel vuoto “Non ci aiuta nessuno, siamo gli unici che paghiamo”.