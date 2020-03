Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno controllato innumerevoli persone, automezzi e negozi, alcune sono state sanzionate perché non avevano validi motivi per essere in circolazione e avevano posto in essere significative violazioni ai decreti che disciplinano l’emergenza..

Tra di loro: un giovane 25enne ha riferito di essere fuori di casa per andare dalla fidanzata; altri ragazzi fermati in auto mentre giravano alla ricerca di un bar per prendere un caffè; un uomo di 57anni fermato alla guida della propria autovettura nell’ambito cittadino ha riferito che andava a comprare le sigarette quando invece proprio sotto la sua abitazione, così come accertato, sono presenti distributori automatici di tabacchi funzionanti e riforniti; un ragazzo 27enne in pieno centro storico passeggiava lamentandosi di essere esasperato dalla lunga permanenza in casa ed un altro 30enne che riferiva di essere diretto da un suo amico per condividere il pranzo; una motivazione particolare addotta ai militari, soprattutto dagli automobilisti più giovani, è risultata quella di doversi recare, in orario notturno, a casa di amici per giocare insieme ad una console.

In particolare nel corso dei controlli fatti in tarda serata in un piccolo centro limitrofo un giovane alla guida di una autovettura ha avuto un comportamento sospetto, quindi immediatamente i militari hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti e lo hanno trovato in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato segnalato alla locale Prefettura per il possesso dell’illecita sostanza e alla autorità giudiziaria perché da approfondimenti è risultato privo di qualsiasi legittimo motivo a stare in circolazione.

In questo periodo i Carabinieri del Comando Compagnai di Isernia forniscono anche supporto a quelle strutture vitali, come le farmacie, per agevolare le quali hanno provveduto a far giungere presso le abitazioni di alcuni cittadini che ne necessitavano, medicinali, che per oggettive difficoltà non sarebbero potute essere consegnati in tempi rapidi, consentendo così di fornire un sollievo ed un aiuto concreto al benessere di quelle persone che, oggi più che in altri periodi, sono da tutelare e difendere, gli anziani e tutti coloro non sono autosufficienti.

I servizi continuano con controlli mirati sul territorio allo scopo di prevenire ed eventualmente sanzionare condotte illegali ma soprattutto nel tentativo di sensibilizzare e responsabilizzare tutte i cittadini della provincia verso forme di collaborazione e solidarietà considerato il particolare momento di emergenza nazionale. L’Arma infatti grazie alla capillare distribuzione sul territorio dei propri presidi in questo momento difficile sta garantendo non solo la consueta fermezza nei confronti di chi trasgredisce ma anche una costante opera di rassicurazione sociale e di affettuosa presenza fra la gente.