L’assessore alle politiche sociali, Pietro Paolo Di Perna, rende noto che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di doti formative a 35 tirocinanti economicamente svantaggiati.

«Con tale Avviso – ha dichiarato Di Perna – si intendono attivare corsi di formazione che favoriscano l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti finanziariamente disagiati, aumentando e migliorando le loro competenze professionali. Non saranno aiuti improduttivi e finalizzati a se stessi – ha aggiunto – bensì ‘doti formative’ destinate alla collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro di persone bisognose, con lo scopo più generale di promuovere e sviluppare la crescita culturale e sociale della nostra comunità. In altre parole, – ha concluso l’assessore – si tratta d’una concezione moderna ed evoluta delle politiche sociali rivolte al contrasto della disoccupazione, in linea con le attuali discipline della formazione professionale».

I partecipanti potranno scegliere fra sei corsi formativi, ognuno dei quali avrà la durata di 50 ore. Ciascun corso riguarderà uno dei seguenti mestieri: elettricista, banconista, addetto alle pulizie, animatore sociale, operatore informatico, manutentore del verde. La ‘dote formativa’ per ogni singolo corsista sarà di circa 1000 euro, e le somme occorrenti sono state interamente finanziate con risorse del bilancio comunale. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 del 18 marzo 2019, secondo le modalità specificate nell’Avviso Pubblico, di cui si consiglia l’attenta lettura.