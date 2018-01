Sabato 6 gennaio, si terrà la manifestazione sportiva «Correndo con la Befana», una passeggiata nei vicoli del centro storico organizzata dalla Nuova Atletica Isernia con il patrocinio del Comune e della Proloco.

Il ritrovo è programmato per le ore 10 in piazza Trento e Trieste, che è anche il luogo di partenza (fissata alle 11) e di arrivo della manifestazione. Alle ore 12 ci sarà anche spazio per il ristoro, con spumante e panettone. La Befana regalerà cioccolatini e calze ai bambini. La “Kimos onlus” curerà un gazebo di beneficenza per lo scambio di giocattoli e libri.

«Per molti – ha detto l’assessore comunale allo sport, Antonella Matticoli – sarà la prima occasione dell’anno per tornare a fare esercizio fisico, dopo gli eccessi alimentari del periodo natalizio. Il Comune ha inteso patrocinare l’evento perché crede in queste iniziative che, oltre ad essere importanti occasioni per fare sana attività motoria, costituiscono per molti bambini un momento da trascorrere felicemente insieme ai coetanei e ai genitori, divertendosi all’aria aperta fra gli scorci suggestivi del nostro centro storico».

Per consentire il regolare svolgimento di «Correndo con la Befana», un’apposita ordinanza comunale ha disposto:

1) l’istituzione del divieto di transito dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione in:

– via Mazzini

– corso Marcelli

(tratto compreso tra via Mazzini e piazza Purgatorio)

– rampa Porta Castello

– piazza Trento e Trieste.

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 alle ore 13, in:

– corso Marcelli

(tratto compreso tra via Mazzini e piazza Purgatorio)

– rampa Porta Castello

– piazza Trento e Trieste

– largo vico Giobbe

– via Mazzini

– vico Riaccioli

– piazza Delfini.