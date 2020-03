Nella serata di oggi, venerdì 20 marzo, presso il centro d’accoglienza sito nella struttura alberghiera dell’hotel Sayonara, le Forze dell’ordine hanno effettuato un controllo antidroga. Controllo che ha scatenato la veemente reazione di protesta dei alcuni migranti nei confronti degli operatori di Polizia e Carabinieri interventi sul posto. Calmati gli animi, si è proceduto al fermo di uno degli ospiti residente nel centro. Il titolare del Sayonara ha minimizzato l’accaduto, dichiarando che la reazione degli ospiti non ha generato nessuna rissa, ma solo discussione accesa a causa dei controlli. Anche i migranti sono sottoposti alle restrizioni che impongono di non uscire di casa, per cui anche tra di loro serpeggia un certo nervosismo.