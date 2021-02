«Si tratta – ha spiegato l’assessore comunale al welfare, Pietro Paolo Di Perna –, di contributi per l’acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici. La finalità del bando, interamente finanziato con risorse della Regione Molise, è quella di sostenere coloro che sono affetti da alopecia a seguito di trattamento antitumorale, mediante un aiuto economico per l’acquisto di una parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale.

Per ogni richiedente, – ha aggiunto l’assessore Di Perna – l’ammontare del contributo è stabilito nella misura massima di 250 euro. Saranno ritenute ammissibili le richieste relative alle spese sostenute dalla data del 5 giugno 2020 fino a quella di presentazione della domanda».