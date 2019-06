L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, ricorda che è possibile produrre domanda presso il Comune di Isernia per usufruire del sostegno alle spese del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’Infanzia, sia urbano che extraurbano. Presupposto per la concessione di tale beneficio è la documentazione dell’Isee di importo pari o inferiore a 15.000 euro.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno prossimo. Per ogni eventuale informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del Comune di Isernia. Si precisa, inoltre, che anche durante l’anno scolastico 2019-2020 il trasporto degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria di San Pietro Celestino, sita nella nuova sede di località Acqua solfurea, rimarrà a totale carico dell’amministrazione comunale di Isernia, per consentire il diritto allo studio in luoghi sereni e sicuri strutturalmente.