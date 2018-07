In contrada Castagna, in via Onofrio, sembra che da circa tre mesi l’illuminazione pubblica non sia funzionate. Il problema pare sia stato segnalato più volte al Comune di Isernia e al numero verde da contattare in caso di gusti, ma fino a questo momento non c’è stato nessun intervento per risolvere il problema. La segnalazione compare sul gruppo Facebook “Obiettivo Isernia”.

Al calar della sera, con il buio, chi abita nella zona, ha paura di uscire perché avverte un forte senso di insicurezza dovuto anche alla presenza di cinghiali presenti nell’area. Nelle contrade, restare senza luce di notte, puo’ essere pericoloso per l’incolumità delle persone e degli automobilisti. I residenti in via Onofrio sono stanchi di questa situazione che si protrae da troppo tempo e chiedono un intervento immediato per ripristinare l’illuminazione pubblica.