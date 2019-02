I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito vari servizi di appostamento sotto casa sua, notando un via vai di sconosciuti. I militari quindi procedevano ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un campano che si trova agli arresti domiciliari in provincia di Isernia, rinvenendo ben occultato due involucri contenenti circa dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Episodio che gli è valso la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è finita sotto sequestro.