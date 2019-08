La seduta del Consiglio comunale di Isernia, convocata per oggi alle ore 9:30, non ha avuto luogo per mancanza del numero legale.

I due argomenti iscritti all’ordine del giorno, ossia:

1) Contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Progetto “Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani”. Approvazione schema di accordo;

2) Mozione per l’annullamento in autotutela di tutti gli atti di approvazione del progetto di finanza privata (Projet Financing) relativi all’ampliamento del cimitero;

saranno, quindi, trattati nella seduta, in seconda convocazione, che avrà luogo domani 13 agosto, alle ore 17.