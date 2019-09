Venerdì 13 settembre alle ore 16.00, dal vicolo del Codacchio (secondo vicolo a destra della fontana della Fraterna) in piazza Celestino V° a Isernia, terremo la conferenza di chiusura di “MAGNASTORIA” – mille passi di banchetto tra preistorici e pentri.

Faremo un bilancio dell’oceanica iniziativa percorrendo le tappe per arrivare al 6 di settembre tra fatiche e paure! Ma sarà l’occasione, ancora una volta, per fare festa e per illustrare le prossime iniziative in cantiere e ce ne sarà per stupirsi ancora! Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.