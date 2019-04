L’eleganza e l’intensità delle sue canzoni hanno lasciato il segno anche sul palcoscenico dell’auditorium “Unità d’Italia”. Un grande spettacolo quello che Fabio Concato ha messo in scena domenica sera a Isernia nel concerto organizzato dal Comitato Locale di Isernia della Croce Rossa Italiana. L’evento di beneficenza, il cui ricavato servirà a finanziare l’acquisto di nuove attrezzature sanitarie per i Volontari isernini della CRI, tra cui un defibrillatore, ha visto una buona cornice di spettatori, molti dei quali provenienti dal vicino Abruzzo. Concato ha allietato i presenti con i suoi grandi successi e con brani meno conosciuti ma altrettanto emozionanti.

«Un grazie speciale – ha dichiarato il famoso cantautore – va ai Volontari della CRI che spendono il loro tempo libero per gli altri, a volte rimettendoci persino la vita. Sono un esempio da seguire per tutti noi». Viva la soddisfazione anche del presidente del Comitato Locale di Isernia della Croce Rossa Italiana, Fabio Rea: «Un ringraziamento speciale va a tutti i Volontari, alle autorità politiche presenti, al questore di Isernia, Roberto Pellicone, sempre sensibile a queste tematiche e al Comune di Isernia, che ha patrocinato l’evento e ci ha concesso gratuitamente la sala dell’auditorium.

Presto organizzeremo altre iniziative di solidarietà che coinvolgeranno la cittadinanza». Nei suoi saluti il presidente regionale CRI Molise, Giuseppe Alabastro, oltre a ringraziare tutti i Volontari per l’encomiabile lavoro svolto, ha anche sottolineato il fondamentale contributo dell’Associazione a livello internazionale. «Persino in un paese dove è molto difficile operare come il Venezuela – ha dichiarato Alabastro – grazie all’intermediazione di Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e presidente nazionale della CRI, abbiamo ottenuto il via libera per portare aiuti umanitari destinati a oltre 650mila persone.

A livello regionale la Croce Rossa è molto attiva. I Volontari intervengono anche in scenari di emergenza a sostegno dei poteri pubblici, vedasi durante le nevicate che hanno caratterizzato il territorio regionale negli ultimi mesi: il nostro contributo nel trasporto dializzati e medicinali è stato di fondamentale importanza. Tutti i Comitati locali, inoltre, stanno lavorando alacremente per portare sollievo a quanti soffrono e per promuovere progetti di inclusione sociale». Per quanto riguarda la serata musicale, Alabastro è rimasto piacevolmente stupito: «Uno spettacolo di alto livello – ha concluso – degno della fama di questo grande cantautore».