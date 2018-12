Compiere gli acquisti natalizi nei piccoli negozi e nelle botteghe artigiane di Isernia, per sostenere il tessuto economico cittadino da troppo tempo in crisi. Questo il messaggio della campagna lanciata ad Isernia da CasaPound Italia in occasione delle festività natalizie.

“Da troppo tempo il commercio della nostra città si dibatte in una grave crisi, con le chiusure di negozi che si succedono l’una dopo l’altra – così Francesca Bruno, consigliere comunale di CasaPound Italia, in una nota – Il capoluogo pentro paga oltre alla crisi economica che ha colpito l’intera nazione, le politiche regionali che lo hanno spogliato di importanti servizi pubblici, in primis l’università, distruggendo l’indotto economico su cui si reggeva il commercio cittadino, voce importantissima dell’economia isernina”.

“Per questo Natale – prosegue Bruno – invitiamo i nostri concittadini a resistere alle sirene dell’acquisto nei centri commerciali e nei negozi online, che possono offrire prezzi competitivi grazie alla loro grande dimensione e ad una tassazione ‘di favore’, ma che di fatto sottraggono ricchezza al territorio, e ad orientarsi verso gli esercizi commerciali cittadini: si guadagnerà in qualità, arricchendo ad esempio la nostra tavola con i prodotti di pregio che il nostro territorio sa offrire, e si contribuirà a far risorgere la nostra città, dopo tanti anni bui”.