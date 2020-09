“Ai malati oncologici questa mattina gli è stata restituita la dignità, sono stati riportati nel reparto di oncologia grazie alle nostre denunce, grazie alla nostra presenza! Vigile temo ancora, sempre, perché i nemici della sanità pubblica sono sempre li a te amare per scipparci tutto!

La lotta paga, grazie a chi c’era e ci sarà ancora. Ovviamente sottolineamo con rabbia e sdegno, l’assenza totale degli amministratori locali e regionali, grazie, senza di voi facciamo bene e meglio! Grazie agli amici Enrica Sciullo, Nicola Frenza, Nicola Lanza e Giovanni Muccio che ci hanno onorato della loro presenza attiva e fattiva, grazie ai malati che nonostante le loro difficoltà sono sempre presenti, loro che più di altri sanno cosa vuol dire non avere una sanità pubblica all’altezza.

ARRIVEDERCI AL 16 DI OTTOBRE QUANDO ALLE 16.30 CI RITROVEREMO TUTTI IN PIAZZA TRIBUNALE PER SFILARE LA NOSTRA RABBIA FINO A PIAZZA STAZIONE PER RACCOGLIERE TESTIMONIANZE, PROPOSTE DI LOTTA, E SUCCESSI SOCIALI. INIZIATE A PASSARE VOCE E IMPEGNATEVI SIN D’ORA PER ESSERCI. LA LOTTA PAGA STATENE CERTI!”