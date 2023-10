di Redazione

Convocata per oggi 16 ottobre alle ore 10.30, presso il Comune di Isernia, una conferenza stampa per aggiornare i cittadini sulla situazione presente, ma soprattutto su quella futura del Cinema Teatro “Il Proscenio”. L’Amministrazione Comunale illustrerà il contenuto del bando di affidamento della gestione della struttura, in modo particolare, delle novità in esso introdotte. La CAST, Compagnia aggiudicatrice del bando, illustrerà la programmazione in vista della inaugurazione della sala, fissata per mercoledi 18 ottobre, a partire dalle ore 19.