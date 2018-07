Come anticipato, giovedì 26 luglio, alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale “M. Romano” di Isernia, si terrà la seconda assemblea organizzativa degli aderenti al gruppo di cittadini impegnati nella lotta per fronteggiare la paventata chiusura del reparto di senologia dell’ospedale civile “F. Veneziale” del capoluogo pentro. E, come promesso, sarà ufficializzato il Comitato con tanto di nome, di presidente e di portavoce!

Ma, certamente, la parte più significativa del prossimo incontro, sarà dedicata alle mosse da mettere in campo per fronteggiare questa calamità, azioni che saranno rese note durante l’assemblea. Adesso è il momento di fare sul serio, la carica e la rabbia ci sono tutte e la convinzione di stare nel giusto farà si che la nostra lotta andrà fino in fondo! L’invito ai cittadini di questa provincia è quello di partecipare, di esserci, per prospettare un futuro di garanzie degno di un paese civile!