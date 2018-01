La diocesi di Isernia-Venafro si prepara ad un evento di grazia che si aspettava da molti anni. Domenica 21 gennaio, alle ore 17,30, nella chiesa di Santa Maria Assunta avrà luogo l’ordinazione diaconale di Gianfranco Zuppa. Dopo un lungo percorso di formazione il seminarista diocesano è arrivato all’ultima tappa prima del sacerdozio.

E’ un avvenimento molto importante per la diocesi di Isernia-Venafro che negli ultimi tempi ha sofferto di una certa carenza di sacerdoti e che sente, così, fortemente esaudita la sua costante richiesta al Signore di nuove vocazioni al sacerdozio.

Gianfranco Zuppa, originario di un paesino tra Sannio e Fortore in provincia di Benevento, San Marco dei Cavoti, a pochi chilometri da Pietrelcina, ha iniziato il suo percorso formativo come seminarista della diocesi entrando, nell’anno propedeutico, il 13 Ottobre 2010 nel Seminario S.Pio X di Chieti. In questi ultimi sette anni di seminario, oltre alla dovuta preparazione culturale e teologica, ha vissuto esperienze meravigliose, di servizio, di carità, intessendo belle relazioni fraterne, che lo hanno aiutato a crescere umanamente e spiritualmente.

Accolto dall’attuale Vescovo S.E. Mons. Camillo Cibotti, è stato “adottato” in modo particolare dalla Parrocchia Cattedrale S.Pietro Apostolo dove ha aiutato per alcuni anni l’allora parroco Mons. Claudio Palumbo, ora Vescovo di Trivento. Ultimamente, dalla cattedrale di Isernia, l’obbedienza lo ha portato a collaborare nella parrocchia di Santa Maria Assunta, dove svolge tutt’ora la sua azione pastorale e dove sarà ordinato diacono domenica prossima.

Invitiamo tutti i fedeli a partecipare al lieto evento facendo corona intorno a Gianfranco per ringraziare il Signore del dono speciale che fa alla nostra comunità diocesana. Per quanti lo desiderano, la cerimonia sarà diffusa anche in diretta streaming sul sito www.cattedraleisernia.org.