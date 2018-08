Ad annunciarlo è l’Assessore alla viabilità del Comune di Isernia Domenico Chiacchiari.

Il 10 agosto scorso, una tale Emanuela Pulice ha pubblicato su Facebook una tutt’altro che velata minaccia, promettendo d’accogliermi «con la forca appuntita».

Tale nobildonna ha scaricato su di me (e in parte sull’architetto comunale Roberto Bucci) un inspiegabile e insano livore. Causa del suo vaniloquio rabbioso è stato il rifacimento d’una stradina in contrada Capruccia, dove la menzionata Pulice vive.

Avrebbe voluto, costei, che le opere se le accollasse il Comune, ma la strada in questione è “privata” e tocca ai proprietari provvedere; senza contare che non è mai pervenuta al competente ufficio una segnalazione che evidenziasse la necessità di intervenire in quel luogo.

Pertanto, bene ha fatto la sontuosa signora Pulice (o chi per lei) a far sistemare il viottolo, ma in futuro eviti di chiamare arbitrariamente in causa il sottoscritto e, soprattutto, tralasci di postare sinistri avvertimenti.

Stavolta, siccome mi sento indulgente e misericordioso, non adirò le vie legali e, con l’occasione, rendo noto ai residenti delle contrade isernine, ivi compresa la gentildonna di cui trattasi, che sono in programma diversi interventi per il miglioramento delle arterie viarie pubbliche nelle borgate.