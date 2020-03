Disposizioni rigorose, ma necessarie, sulle uscite da casa per l’emergenza Coronavirus e il borgo antico di Isernia assume un aspetto insolito, quasi spettrale. Sicuramente, ha giovato la chiusura dei locali, che ha fatto sì che tanti ragazzi rimanessero a casa, ma anche i controlli della Polizia hanno contribuito a far rispettare le regole. Considerando che solitamente nel week-end la vita sociale si anima tra momenti di svago, eventi, cene, aperitivi e incontri tra amici, le immagini riprese dal nostro operatore non richiedo ulteriori chiose.