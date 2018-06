Il Centro di Senologia, dell’ospedale ‘Veneziale’ Isernia, è a rischio chiusura a causa del ridimensionamento in atto in ambito sanitario. La paventata chiusura del centro ha messo in allarme tanti pazienti che hanno deciso di mobilitarsi, iniziando una raccolta firme, per scongiurare questa malaugurata ipotesi.

Secondo i ben informati la chiusura sarebbe prevista per dicembre 2018. In questo modo Isernia perderebbe un altro fiore all’occhiello di quel che resta della nostra sanità regionale. I pazienti sono amareggiati per quanto potrebbe accadere in futuro e per questo si rivolgono direttamente al presidente Toma per difendere il diritto alla salute dei cittadini.

Toma in campagna elettorale aveva assicurato che avrebbe difeso la sanità pubblica, ora è il momento di passare dalle parole ai fatti concreti.